Sortie nature A la rencontre des araignées

Maison de la réserve Saint-Marc-la-Lande Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Sortie nature organisée par Deux-Sèvres Nature Environnement

Venez découvrir le monde diversifié des araignées de la RNR du Bocage des

Antonins pour mieux comprendre leurs modes de vies et la manière dont elles

utilisent leur environnement. Apprentissage des techniques de capture et des

critères de détermination des familles et espèces les plus faciles à identifier. .

Maison de la réserve Saint-Marc-la-Lande 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 32 73 00 alexis.saintilan@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie nature A la rencontre des araignées

L’événement Sortie nature A la rencontre des araignées Saint-Marc-la-Lande a été mis à jour le 2026-03-12 par CC Val de Gâtine