Sortie nature A la rencontre des araignées Saint-Marc-la-Lande
Sortie nature A la rencontre des araignées Saint-Marc-la-Lande samedi 5 septembre 2026.
Sortie nature A la rencontre des araignées
Maison de la réserve Saint-Marc-la-Lande Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Sortie nature organisée par Deux-Sèvres Nature Environnement
Venez découvrir le monde diversifié des araignées de la RNR du Bocage des
Antonins pour mieux comprendre leurs modes de vies et la manière dont elles
utilisent leur environnement. Apprentissage des techniques de capture et des
critères de détermination des familles et espèces les plus faciles à identifier. .
Maison de la réserve Saint-Marc-la-Lande 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 32 73 00 alexis.saintilan@gmail.com
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English : Sortie nature A la rencontre des araignées
L’événement Sortie nature A la rencontre des araignées Saint-Marc-la-Lande a été mis à jour le 2026-03-12 par CC Val de Gâtine