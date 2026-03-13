Sortie nature A la rencontre du cerf Forêt des Bertranges Parigny-les-Vaux

Sortie nature A la rencontre du cerf

Forêt des Bertranges Chemin de la Forêt Parigny-les-Vaux Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 18:00:00

fin : 2026-09-30 21:00:00

Date(s) :

2026-09-09 2026-09-11 2026-09-16 2026-09-18 2026-09-23 2026-09-25 2026-09-30 2026-10-02

Cette sortie s’adresse à ceux qui veulent rentrer dans l’intimité de la forêt.

Ecouter et observer les grands animaux sont au menu de cette soirée.

Matériel d’observation haut de gamme (swarovski) dernière génération. Vêtements ternes de rigueur. Apporter son pique nique.

Marche d’approche d’environ 4 kms.

Cette sortie nature se déroule entre 2 et 6 personnes maximum.

Nos rendez vous 2026:

Septembre 9,11,16,18,23,25 et 30

Octobre 2 de 18h à 21h.

Le lieu de rendez-vous sera donné lors de la réservation.

Vêtements ternes de rigueur, apporter son pique-nique.

Autres dates à la demande possible sur réservation à partir de 2 personnes. .

Forêt des Bertranges Chemin de la Forêt Parigny-les-Vaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 98 76 instant-nature-page@wanadoo.fr

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English : Sortie nature A la rencontre du cerf

L’événement Sortie nature A la rencontre du cerf Parigny-les-Vaux a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Nevers