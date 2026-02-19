Sortie nature à Oeuilly Un peu de géologie en bonne compagnie !

Œuilly Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05 17:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Profitez d’une animation à la croisée des patrimoines géologiques, faunistiques et floristiques lors d’une après-midi de découverte du site de la Chaouïa !

Apprenez comment la vie ancienne de notre planète influence encore la nature de nos jours.

Une sortie organisée par le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) …

Lieu de RV communiqué à l’inscription (début de la sortie à 14h)…

Œuilly 02160 Aisne Hauts-de-France

English :

Enjoy an afternoon at the crossroads of geology, fauna and flora at the Chaouïa site!

Learn how the ancient life of our planet still influences nature today.

An outing organized by the Conservatoire d?Espaces Naturels (CEN) …

Meeting point to be communicated upon registration (outing starts at 2pm)…

L’événement Sortie nature à Oeuilly Un peu de géologie en bonne compagnie ! Œuilly a été mis à jour le 2026-02-19 par OT du Pays de Laon