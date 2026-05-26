Œuilly

SCRAP’bulles en Champagne

Salle polyvalente Œuilly Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 10:00:00

fin : 2026-11-21 18:00:00

Date(s) :

2026-11-21 2026-11-22

Tout public

Les 21 et 22 novembre 2026, la salle polyvalente d’Oeuilly se transforme en grand rendez-vous du scrapbooking champenois pour une nouvelle édition placée sous le signe des fêtes de fin d’année !

La thématique 2026 Préparer les fêtes de décembre

Avent, Saint-Nicolas, Noël, réveillons et vœux de bonne année… toute la magie de décembre s’invite en novembre ! Une salle sera entièrement dédiée aux enfants, avec des ateliers scrap de Noël adaptés et accessibles à tous les petits créatifs.

Un programme riche attend tous les passionnés

– Vente de matériels neufs et d’occasion

– Ateliers make and take et crop demi-journée

– Concours de pages sur le thème Bulles de décembre

– Atelier dégustation de champagnes le samedi à 18h30 (sur réservation)

– Challenge avec lots à gagner

– Buvette et restauration rapide sur place/Possibilité de logements .

Salle polyvalente Œuilly 51480 Marne Grand Est mairie.oeuilly@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SCRAP’bulles en Champagne

L’événement SCRAP’bulles en Champagne Œuilly a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne