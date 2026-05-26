SCRAP’bulles en Champagne Œuilly
SCRAP’bulles en Champagne Œuilly samedi 21 novembre 2026.
Œuilly
SCRAP’bulles en Champagne
Salle polyvalente Œuilly Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 10:00:00
fin : 2026-11-21 18:00:00
Date(s) :
2026-11-21 2026-11-22
Tout public
Les 21 et 22 novembre 2026, la salle polyvalente d’Oeuilly se transforme en grand rendez-vous du scrapbooking champenois pour une nouvelle édition placée sous le signe des fêtes de fin d’année !
La thématique 2026 Préparer les fêtes de décembre
Avent, Saint-Nicolas, Noël, réveillons et vœux de bonne année… toute la magie de décembre s’invite en novembre ! Une salle sera entièrement dédiée aux enfants, avec des ateliers scrap de Noël adaptés et accessibles à tous les petits créatifs.
Un programme riche attend tous les passionnés
– Vente de matériels neufs et d’occasion
– Ateliers make and take et crop demi-journée
– Concours de pages sur le thème Bulles de décembre
– Atelier dégustation de champagnes le samedi à 18h30 (sur réservation)
– Challenge avec lots à gagner
– Buvette et restauration rapide sur place/Possibilité de logements .
Salle polyvalente Œuilly 51480 Marne Grand Est mairie.oeuilly@wanadoo.fr
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English : SCRAP’bulles en Champagne
L’événement SCRAP’bulles en Champagne Œuilly a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne