Sortie nature à Pierrepont Les joyaux des marais

Pierrepont Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 09:30:00

fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Créatures féériques des marais, les libellules scintillent sous les rayons du soleil, voletant à la recherche de proies… Partez à leur rencontre et préparez-vous à en voir de toutes les couleurs !

Une sortie organisée par le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) …

Lieu de RV communiqué à l’inscription (début de la sortie à 9h30)…

Créatures féériques des marais, les libellules scintillent sous les rayons du soleil, voletant à la recherche de proies… Partez à leur rencontre et préparez-vous à en voir de toutes les couleurs !

Une sortie organisée par le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) …

Lieu de RV communiqué à l’inscription (début de la sortie à 9h30)… .

Pierrepont 02350 Aisne Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As magical creatures of the marshes, dragonflies sparkle in the sunlight, fluttering about in search of prey… Come and meet them, and get ready to see them in all their colors!

An outing organized by the Conservatoire d?Espaces Naturels (CEN) …

Meeting point to be communicated upon registration (outing starts at 9:30 a.m.)…

L’événement Sortie nature à Pierrepont Les joyaux des marais Pierrepont a été mis à jour le 2026-02-19 par OT du Pays de Laon