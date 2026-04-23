Pierrepont

Théâtre Vacances obligatoires

Pierrepont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 20:30:00

fin : 2026-06-07 22:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Théâtre de boulevard

Patrick est accro à son travail! Il passe plus de temps dans ses dossiers qu’avec sa femme et son fils.

A la suite d’un malaise, il se retrouve interné en maison de repos, coupé du monde extérieur.

Face à une psychologue au caractère bien trempé, il doit pour sortir lui prouver qu’il est désintoxiqué du travail.

Ca tombe mal, il est sur le point de réaliser le plus gros coup e sa carrière.

Vacances obligatoires est une fable moderne, à la fois drôle et émouvante, une comédie accessible à tous.

Spectacle offert par la communauté de communes Terre Lorraine du Longuyonnais.Tout public

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Pierrepont 54620 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 26 45 18

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English :

Théâtre de boulevard

Patrick is a workaholic! He spends more time on his files than with his wife and son.

Following a breakdown, he finds himself confined to a nursing home, cut off from the outside world.

To get out, he has to prove to a strong-willed psychologist that he is detoxed from work.

He’s about to pull off the biggest coup of his career.

Vacances obligatoires is a modern fable, both funny and moving, a comedy accessible to all.

Presented by the Terre Lorraine du Longuyonnais community of communes.

L’événement Théâtre Vacances obligatoires Pierrepont a été mis à jour le 2026-04-23 par OT LONGUYONNAIS