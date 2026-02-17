Sortie nature à Vaucelles-et-Beffecourt Découverte d’une zone humide au fil de l’eau

Vaucelles-et-Beffecourt Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Entre zones humides et rivière, une grande diversité de milieux et d’espèces s’épanouissent. Venez découvrir et apprécier les richesses écologiques du marais. La gestion d’un site naturel humide n’aura plus de secret pour vous.

Une sortie organisée par le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) en partenariat avec la commune de Vaucelles-et-Beffecourt….

Lieu de RV communiqué à l’inscription (début de la sortie à 14h)… .

Vaucelles-et-Beffecourt 02000 Aisne Hauts-de-France

English :

Between wetlands and river, a wide variety of environments and species flourish. Come and discover and appreciate the ecological riches of the marsh. The management of a natural wetland site will hold no secrets for you.

An outing organized by the Conservatoire d?Espaces Naturels (CEN) in partnership with the commune of Vaucelles-et-Beffecourt….

Meeting point to be announced on registration (outing starts at 2pm)…

