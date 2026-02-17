Sortie nature à Villeneuve-sur-Aisne Les plantes en musique et en jeux !

Villeneuve-sur-Aisne Aisne

Gratuit

Début : 2026-06-03 15:00:00

fin : 2026-06-03 17:00:00

2026-06-03

Partez en balade à la découverte des plantes comme vous ne les avez jamais vues ! Fabriquer des instruments, des jouets, découvrez les secrets des plantes que vous avez sûrement déjà croisé ! Une âme de musicien floriste se cache-t-elle en vous ?

Une balade organisée par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays de l’Aisne en partenariat avec la Communauté de communes de Champagne Picarde.

Lieu de RV communiqué à la réservation (début de la sortie à 15h)

Villeneuve-sur-Aisne 02190 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 03 03 contact@cpie-haustdefrance.fr

English :

Take a walk and discover plants as you’ve never seen them before! Make your own instruments and toys, and discover the secrets of plants you’ve surely already come across! Do you have the soul of a flower musician?

Organized by the Centre Permanent d?Initiatives pour l?Environnement (CPIE) des Pays de l’Aisne, in partnership with the Communauté de communes de Champagne Picarde.

Meeting point to be confirmed upon reservation (outing starts at 3pm)

