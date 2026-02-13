Sortie nature Aïe, ça pique !

Devant l’office de tourisme de la Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 14:30:00

fin : 2026-08-14 16:30:00

Date(s) :

2026-08-14

La ronce, le genêt et la bourdaine ont, de tous temps, été utilisés pour la vannerie. Venez apprendre à cueillir ces plantes pour ensuite les tailler, les assouplir, les plier… et fabriquer quelque chose de vos mains. Dès 10 ans. .

Devant l’office de tourisme de la Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie nature Aïe, ça pique !

L’événement Sortie nature Aïe, ça pique ! Saint-Philbert-sur-Orne a été mis à jour le 2026-02-13 par Flers agglo