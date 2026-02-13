Sortie nature Aïe, ça pique ! Saint-Philbert-sur-Orne
Sortie nature Aïe, ça pique ! Saint-Philbert-sur-Orne vendredi 14 août 2026.
Sortie nature Aïe, ça pique !
Devant l’office de tourisme de la Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 14:30:00
fin : 2026-08-14 16:30:00
Date(s) :
2026-08-14
La ronce, le genêt et la bourdaine ont, de tous temps, été utilisés pour la vannerie. Venez apprendre à cueillir ces plantes pour ensuite les tailler, les assouplir, les plier… et fabriquer quelque chose de vos mains. Dès 10 ans. .
Devant l’office de tourisme de la Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie nature Aïe, ça pique !
L’événement Sortie nature Aïe, ça pique ! Saint-Philbert-sur-Orne a été mis à jour le 2026-02-13 par Flers agglo