Sortie nature Atelier haies champêtres et arbres tétards Rue René III Comté de Sanzay Argentonnay

Sortie nature Atelier haies champêtres et arbres tétards

Rue René III Comté de Sanzay Les Cabanes, Château de Sanzay Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Lors d’une journée au jardin des Cabanes, venez découvrir l’entretien et la gestion des haies champêtres ainsi que des arbres têtards et pratiquer le plessage et le recépage.

Apportez votre pique-nique. Sur inscription. .

Rue René III Comté de Sanzay Les Cabanes, Château de Sanzay Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 19 04 communication@bocagepaysbranche.fr

