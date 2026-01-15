Sortie nature > Au château des cigognes Saint-Fromond
Sortie nature > Au château des cigognes Saint-Fromond samedi 28 mars 2026.
Sortie nature > Au château des cigognes
Saint-Fromond Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Rendez-vous le samedi 28 mars à Saint-Fromond au château de la Rivière pour une sortie ornithologique dans le cadre des rendez-vous d’hiver du parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin !
9h30 2 heures.
Renseignements et réservation au 06 89 11 44 01 ou elan.nature.animations@gmail.com. .
Saint-Fromond 50620 Manche Normandie +33 6 89 11 44 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sortie nature > Au château des cigognes Saint-Fromond a été mis à jour le 2026-01-13 par OT Saint-Lô