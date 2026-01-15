Sortie nature > Au château des cigognes

Saint-Fromond Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Rendez-vous le samedi 28 mars à Saint-Fromond au château de la Rivière pour une sortie ornithologique dans le cadre des rendez-vous d’hiver du parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin !

9h30 2 heures.

Renseignements et réservation au 06 89 11 44 01 ou elan.nature.animations@gmail.com. .

Saint-Fromond 50620 Manche Normandie +33 6 89 11 44 01

