Boucq

Sortie nature Au coeur de la nuit, sur les traces de la faune sauvage

Place du souvenir Boucq Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04 23:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Boucq à partir de 8 ans

Depuis la mairie jusqu’au point culminant de la commune, partez à la découverte de la faune nocturne et laissez-vous émerveiller par un panorama unique sur la forêt de la Reine.

En partenariat avec la LPO 54-55-88

Sur inscriptionTout public

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Place du souvenir Boucq 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Boucq ages 8 and up

From the town hall to the commune’s highest point, discover the nocturnal fauna and marvel at the unique panorama of the Forêt de la Reine.

In partnership with LPO 54-55-88

Registration required

L’événement Sortie nature Au coeur de la nuit, sur les traces de la faune sauvage Boucq a été mis à jour le 2026-05-26 par MT TERRES TOULOISES