Sortie nature au crépuscule Tavers
Sortie nature au crépuscule Tavers samedi 18 juillet 2026.
Tavers
Sortie nature au crépuscule
Parking des Eaux bleues Tavers Loiret
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-18 19:30:00
fin : 2026-08-06 21:30:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-06 2026-09-12
Cet été, l’Office de Tourisme vous invite à vivre une expérience unique placée sous le signe de l’authenticité et des belles rencontres !
Cet été, l’Office de Tourisme vous invite à vivre une expérience unique placée sous le signe de l’authenticité et des belles rencontres !
Plongez dans l’ambiance envoûtante des bords de Loire à Tavers, à la tombée du jour, en compagnie d’Angélique Plédran, guide nature chez Plume de nature. À l’heure où le soleil décline, la vie sauvage s’anime le va-et-vient des oiseaux, le ballet discret des insectes, les apparitions furtives des mammifères…
Partez sur les traces des renards, chevreuils, chauves-souris ou castors, et laissez-vous surprendre par la magie du crépuscule ligérien.
Animation à partir de 6 ans, accompagné d’un adulte. 20 .
Parking des Eaux bleues Tavers 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terreseduvaldeloire.fr
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English :
An outing close to nature and animals
L’événement Sortie nature au crépuscule Tavers a été mis à jour le 2026-06-02 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
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