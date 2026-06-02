Tavers

Sortie nature au crépuscule

Parking des Eaux bleues Tavers Loiret

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-18 19:30:00

fin : 2026-08-06 21:30:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-06 2026-09-12

Cet été, l’Office de Tourisme vous invite à vivre une expérience unique placée sous le signe de l’authenticité et des belles rencontres !

Cet été, l’Office de Tourisme vous invite à vivre une expérience unique placée sous le signe de l’authenticité et des belles rencontres !

Plongez dans l’ambiance envoûtante des bords de Loire à Tavers, à la tombée du jour, en compagnie d’Angélique Plédran, guide nature chez Plume de nature. À l’heure où le soleil décline, la vie sauvage s’anime le va-et-vient des oiseaux, le ballet discret des insectes, les apparitions furtives des mammifères…

Partez sur les traces des renards, chevreuils, chauves-souris ou castors, et laissez-vous surprendre par la magie du crépuscule ligérien.

Animation à partir de 6 ans, accompagné d’un adulte. 20 .

Parking des Eaux bleues Tavers 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terreseduvaldeloire.fr

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English :

An outing close to nature and animals

L’événement Sortie nature au crépuscule Tavers a été mis à jour le 2026-06-02 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE