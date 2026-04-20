Sortie nature avec Horizons22 Rue de Launay Ploubazlanec
Sortie nature avec Horizons22 Rue de Launay Ploubazlanec lundi 20 avril 2026.
Ploubazlanec
Sortie nature avec Horizons22
Rue de Launay Plage de Launay Ploubazlanec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 10:00:00
fin : 2026-04-20 12:00:00
Date(s) :
2026-04-20
Le temps d’une balade de 5 kilomètres sur la commune de Ploubazlanec, venez vous imprégner de la beauté des paysages marins. Cette sortie à caractère familial vous permettra d’aborder la faune, la flore, l’environnement et le patrimoine local de manière scientifique, ludique et interactive. Convivialité et bonne humeur assurée ! .
Rue de Launay Plage de Launay Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 16 87 98 51
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English :
L’événement Sortie nature avec Horizons22 Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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