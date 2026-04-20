Sortie nature avec Horizons22 Rue de Launay Ploubazlanec

Ploubazlanec

Sortie nature avec Horizons22

Rue de Launay Plage de Launay Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 10:00:00

fin : 2026-04-20 12:00:00

Date(s) :

2026-04-20

Le temps d’une balade de 5 kilomètres sur la commune de Ploubazlanec, venez vous imprégner de la beauté des paysages marins. Cette sortie à caractère familial vous permettra d’aborder la faune, la flore, l’environnement et le patrimoine local de manière scientifique, ludique et interactive. Convivialité et bonne humeur assurée ! .

Rue de Launay Plage de Launay Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 16 87 98 51

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English :

L’événement Sortie nature avec Horizons22 Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol