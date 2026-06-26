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Sortie nature avec Horizons22 Rue de Launay Ploubazlanec

Sortie nature avec Horizons22 Rue de Launay Ploubazlanec dimanche 19 juillet 2026.

Lieu
Rue de Launay
Adresse
Plage de Launay
Ville
22620 Ploubazlanec
Département
Côtes-d'Armor
Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Ploubazlanec

Sortie nature avec Horizons22

Rue de Launay Plage de Launay Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 12:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Le temps d’une balade de 5 kilomètres sur la commune de Ploubazlanec, venez vous imprégner de la beauté des paysages marins. Cette sortie à caractère familial vous permettra d’aborder la faune, la flore, l’environnement et le patrimoine local de manière scientifique, ludique et interactive. Convivialité et bonne humeur assurée !   .

Rue de Launay Plage de Launay Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 16 87 98 51 

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English :

L’événement Sortie nature avec Horizons22 Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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