Sortie nature avec le CEN Nouvelle-Aquitaine Bétête
Sortie nature avec le CEN Nouvelle-Aquitaine Bétête jeudi 9 juillet 2026.
Bétête
Sortie nature avec le CEN Nouvelle-Aquitaine
Bétête Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
À la découverte des bivalves d’eau douce !
Ils passent bien souvent inaperçus et pourtant ce sont des indicateurs précieux sur la qualité de nos cours d’eau ! En partenariat avec FNE Limousin, venez découvrir la diversité des bivalves qui peuplent nos cours d’eau et comprendre
comment fonctionnent les écosystèmes aquatiques. Inscription obligatoire. Durée de 2h. .
Bétête 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 53 86 10 j.jemin@cen-ca.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie nature avec le CEN Nouvelle-Aquitaine
L’événement Sortie nature avec le CEN Nouvelle-Aquitaine Bétête a été mis à jour le 2026-04-21 par Creuse Confluence Tourisme