Bétête

Sortie nature avec le CEN Nouvelle-Aquitaine

Bétête Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

À la découverte des bivalves d’eau douce !

Ils passent bien souvent inaperçus et pourtant ce sont des indicateurs précieux sur la qualité de nos cours d’eau ! En partenariat avec FNE Limousin, venez découvrir la diversité des bivalves qui peuplent nos cours d’eau et comprendre

comment fonctionnent les écosystèmes aquatiques. Inscription obligatoire. Durée de 2h. .

Bétête 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 53 86 10 j.jemin@cen-ca.org

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English : Sortie nature avec le CEN Nouvelle-Aquitaine

L’événement Sortie nature avec le CEN Nouvelle-Aquitaine Bétête a été mis à jour le 2026-04-21 par Creuse Confluence Tourisme