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Sortie nature avec le CEN Nouvelle-Aquitaine Bétête

Sortie nature avec le CEN Nouvelle-Aquitaine Bétête

Sortie nature avec le CEN Nouvelle-Aquitaine Bétête jeudi 9 juillet 2026.

Ville : 23270 Bétête

Département : Creuse

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Bétête

Sortie nature avec le CEN Nouvelle-Aquitaine

Bétête Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

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Bétête 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 53 86 10  j.jemin@cen-ca.org

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English : Sortie nature avec le CEN Nouvelle-Aquitaine

L’événement Sortie nature avec le CEN Nouvelle-Aquitaine Bétête a été mis à jour le 2026-04-21 par Creuse Confluence Tourisme

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