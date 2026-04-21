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Sortie nature avec le CEN Nouvelle-Aquitaine Leyrat

Sortie nature avec le CEN Nouvelle-Aquitaine Leyrat

Sortie nature avec le CEN Nouvelle-Aquitaine Leyrat lundi 8 juin 2026.

Ville : 23600 Leyrat

Département : Creuse

Début : lundi 8 juin 2026

Fin : lundi 8 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Leyrat

Sortie nature avec le CEN Nouvelle-Aquitaine

Leyrat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 10:00:00
fin : 2026-06-08

Date(s) :
2026-06-08

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Leyrat 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 53 86 10  j.jemin@cen-ca.org

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English : Sortie nature avec le CEN Nouvelle-Aquitaine

L’événement Sortie nature avec le CEN Nouvelle-Aquitaine Leyrat a été mis à jour le 2026-04-21 par Creuse Confluence Tourisme