Sortie nature avec le CEN Nouvelle-Aquitaine Leyrat
Sortie nature avec le CEN Nouvelle-Aquitaine Leyrat lundi 8 juin 2026.
Leyrat
Sortie nature avec le CEN Nouvelle-Aquitaine
Leyrat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 10:00:00
fin : 2026-06-08
Date(s) :
2026-06-08
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Leyrat 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 53 86 10 j.jemin@cen-ca.org
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English : Sortie nature avec le CEN Nouvelle-Aquitaine
L’événement Sortie nature avec le CEN Nouvelle-Aquitaine Leyrat a été mis à jour le 2026-04-21 par Creuse Confluence Tourisme