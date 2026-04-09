Sortie Nature avec Monsieur Jean- Découverte de l’estran à marée basse Lamballe-Armor
Sortie Nature avec Monsieur Jean- Découverte de l’estran à marée basse Lamballe-Armor lundi 27 juillet 2026.
Lamballe-Armor
Sortie Nature avec Monsieur Jean- Découverte de l’estran à marée basse
Planguenoual Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 11:30:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Pour un public débutant, amateur des balades en bord de mer, cette sortie vous permettra d’identifier bigorneaux, berniques, crabes , algues et autre habitants de ce milieu naturel de manière ludique.Je vous accompagne dans une balade enrichissante de 2-3 heures où vous découvrirez les espèces comestibles et une première approche aux techniques de pêche à pied. Bol d’air iodé garanti !
A partir de 2 ans. Durée entre 2h30 et 3h. Lieu exact communiqué après réservation. .
Planguenoual Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 35 92 00 33
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English :
L’événement Sortie Nature avec Monsieur Jean- Découverte de l’estran à marée basse Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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