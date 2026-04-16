Sortie Nature avec Monsieur Jean- Focus sur le fucus, découverte des algues marines Erquy
Sortie Nature avec Monsieur Jean- Focus sur le fucus, découverte des algues marines Erquy jeudi 16 juillet 2026.
Erquy
Sortie Nature avec Monsieur Jean- Focus sur le fucus, découverte des algues marines
Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Fucus, dulse, turuturu, pioca, salades, poivre et cheveux de la mer… cela vous parle ? Curieux de connaître les différentes algues poussant sur l’estran rocheux, notamment celles qui sont conseillées à la consommation ?Cette sortie est pour vous ! Monsieur Jean vous accompagne à identifier et récolter les algues qui feront les ingrédients de vos recettes préférées.
A partir de 8 ans Durée entre 2h30 et 3h. Lieu exact communiqué après réservation. .
Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 35 92 00 33
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English :
L’événement Sortie Nature avec Monsieur Jean- Focus sur le fucus, découverte des algues marines Erquy a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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