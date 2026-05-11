Erquy

Sortie Nature avec Monsieur Jean- Moules sauvages du phare Ouest

Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 17:45:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Selon la saison, les moules sauvages sont plus ou moins charnues, mais l’important ici est de découvrir une manière consciencieuse de pêcher tout en respectant la réglementation. Vous profiterez des paysages de l’une des plus belles plages de Bretagne dans un parcours de 4 à 5 km où vous découvrirez une magnifique biodiversité.

À partir de 5 ans. Durée entre 2h30 et 3h. Lieu exact communiqué après réservation. .

Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 35 92 00 33

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English :

L’événement Sortie Nature avec Monsieur Jean- Moules sauvages du phare Ouest Erquy a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor