Erquy

Sortie nature avec Monsieur Jean Panier de Crabes

Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 13:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

A travers cette sortie plus sportive, puisqu’il s’agit de retourner de grosses pierres à marée basse, nous trouverons aussi d’autres crustacés lors de cette pêche à pied.

N’oubliez pas de vous munir de gants et de bottes.

Important Pour cette sortie, une bonne condition physique est recommandée ( marcher sur les rochers, pierres plus ou moins lourdes à soulever). Les enfants sont acceptés à partir de 10 ans et accompagnés obligatoirement d’un adulte.

Durée entre 2h30 et 3h

Lieu exact communiqué au moment de la réservation. .

Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 35 92 00 33

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English :

L’événement Sortie nature avec Monsieur Jean Panier de Crabes Erquy a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor