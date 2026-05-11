Sortie Nature avec Monsieur Jean Un bouquet de crevettes roses Lamballe-Armor
Sortie Nature avec Monsieur Jean Un bouquet de crevettes roses Lamballe-Armor mercredi 12 août 2026.
Lamballe-Armor
Sortie Nature avec Monsieur Jean Un bouquet de crevettes roses
Planguenoual Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 12:45:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Armés de vos haveneaux et épuisettes, c’est une invitation à débusquer le bouquet à marée basse, en Baie de Saint Brieuc.
Le bouquet ? Il s’agit de la crevette rose que l’on nomme palémon ou salicoque, ici ou là.
Adresse exacte du point de départ de l’activité communiquée par mail après confirmation et paiement de la réservation. .
Planguenoual Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 35 92 00 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sortie Nature avec Monsieur Jean Un bouquet de crevettes roses Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
À voir aussi à Lamballe-Armor (Côtes-d'Armor)
- Art du mouvement avec la méthode Feldenkrais Lamballe-Armor 15 mai 2026
- Concert au bord de l’eau de Marc Dylson & Clo La Rabine des Portes Lamballe-Armor 15 mai 2026
- Concert Achille Ouattara Rue de l’Hermitage Lamballe-Armor 15 mai 2026
- Spectacle « Mentir lo Mìnimo » Terrasses du Haras Lamballe-Armor 15 mai 2026
- Théâtre Le Tatouage Café-Théâtre des Ballons Rouges Lamballe-Armor 16 mai 2026