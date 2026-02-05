Sortie nature avec Plantes et Fruits Brayons Forges-les-Eaux

Sortie nature avec Plantes et Fruits Brayons

Début : 2026-06-05 14:00:00

Sortie nature avec Plantes et Fruits Brayons sur le thème de la biodiversité végétale. Vous apprendrez à nommer et reconnaitre les plantes sauvages et les utiliser. Dégustation. Inscription auprès de Plantes et Fruits Brayons au 02 35 09 66 54

Participation libre.

Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 09 66 54

