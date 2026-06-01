Sortie nature balade au cirque de Seneuil Le Chillou mercredi 17 juin 2026.

Le Chillou

Sortie nature balade au cirque de Seneuil

Lieu-dit La Poiraudière Le Chillou Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:30:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

En compagnie du Conservatoire d’espace naturels en Nouvelle Aquitaine et de Deux-Sèvres Nature Environnement, venez découvrir les multiples facettes de ce site remarquable. Gratuit. Rendez-vous au Lieu dit la Poiraudière du village le Chillou, à 14 h 30. Inscription conseillée Justine Vidal 06 17 90 62 11. .

Lieu-dit La Poiraudière Le Chillou 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 90 62 11

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English : Sortie nature balade au cirque de Seneuil

L’événement Sortie nature balade au cirque de Seneuil Le Chillou a été mis à jour le 2026-06-03 par CC Airvaudais Val du Thouet