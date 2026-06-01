Sortie nature balade au cirque de Seneuil Le Chillou
Sortie nature balade au cirque de Seneuil Le Chillou mercredi 17 juin 2026.
Le Chillou
Sortie nature balade au cirque de Seneuil
Lieu-dit La Poiraudière Le Chillou Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:30:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
En compagnie du Conservatoire d’espace naturels en Nouvelle Aquitaine et de Deux-Sèvres Nature Environnement, venez découvrir les multiples facettes de ce site remarquable. Gratuit. Rendez-vous au Lieu dit la Poiraudière du village le Chillou, à 14 h 30. Inscription conseillée Justine Vidal 06 17 90 62 11. .
Lieu-dit La Poiraudière Le Chillou 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 90 62 11
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English : Sortie nature balade au cirque de Seneuil
L’événement Sortie nature balade au cirque de Seneuil Le Chillou a été mis à jour le 2026-06-03 par CC Airvaudais Val du Thouet