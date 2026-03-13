Sortie nature Brame du cerf à la lanterne

Forêt des Bertranges Varennes-Vauzelles Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 20:00:00

fin : 2026-09-19 23:00:00

Date(s) :

2026-09-05 2026-09-12 2026-09-19 2026-09-26 2026-10-03

Soirée brame du cerf à la lanterne organisée par Instant nature, Christophe Page, guide naturaliste.

A la tombée de la nuit, au cœur de la forêt, un cri rauque et puissant s’élève. C’est un cerf qui brame. Ce cri ou raire, ne retentit que lors de la période du rut qui démarre généralement fin août.

Cou tendu, bois en arrière, le roi de la forêt cherche ainsi à intimider ses rivaux qui lui répondent, c’est alors un véritable concert qu’Instant Nature vous propose d’écouter au cœur de l’un des plus beaux massif forestier de France: la forêt des BERTRANGES.

Pour terminer notre soirée, un apéritif vous sera offert à la lueur des lanternes au cœur de la forêt.

Rendez vous 2026 les samedis 5, 12, 19 et 26 septembre et 3 octobre de 20h à 23h.

Lieu de rendez vous donné à la réservation.

Lieu de la sortie Forêt des Bertranges.

Infos au 03.86.57.98.76 .

Forêt des Bertranges Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 98 76 instant-nature-page@wanadoo.fr

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English : Sortie nature Brame du cerf à la lanterne

L’événement Sortie nature Brame du cerf à la lanterne Varennes-Vauzelles a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Nevers