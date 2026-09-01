Sortie nature brame du cerf en forêt d’Orléans Fay-aux-Loges
mardi 22 septembre 2026 · Fay-aux-Loges
Informations pratiques
Fay-aux-Loges
Sortie nature brame du cerf en forêt d’Orléans
Fay-aux-Loges Loiret
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-22 18:00:00
fin : 2026-09-22 22:00:00
Date(s) :
2026-09-22
SORTIE NATURE A L’ÉCOUTE DU BRAME DU CERF
Vivez un moment unique au cœur de la forêt de d’Orléans, à la rencontre du roi de nos forêts
SORTIE NATURE A L’ÉCOUTE DU BRAME DU CERF
Vivez un moment unique au cœur de la forêt de d’Orléans, à la rencontre du roi de nos forêts
Nous vous emmenons pour une randonnée, guidée et commentée, en fin de journée, ponctuée d’une écoute du brame du cerf.
Ce cri impressionnant et majestueux des mâles en pleine saison de reproduction.
Une immersion inoubliable dans la nature sauvage.
Un moment rare à vivre en famille ou entre amis 30 .
Fay-aux-Loges 45450 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 40 88 48 41 outdoorbyfd@gmail.com
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English :
NATURE EXCURSION: LISTENING TO THE DEER’S BELLOW
Experience a unique moment in the heart of the Orléans Forest, where you’ll encounter the king of our forests
L’événement Sortie nature brame du cerf en forêt d’Orléans Fay-aux-Loges a été mis à jour le 2026-09-01 par ADRT45