Informations pratiques

Fay-aux-Loges

Sortie nature brame du cerf en forêt d’Orléans

Fay-aux-Loges Loiret

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-22 18:00:00

fin : 2026-09-22 22:00:00

Date(s) :

2026-09-22

SORTIE NATURE A L’ÉCOUTE DU BRAME DU CERF

Vivez un moment unique au cœur de la forêt de d’Orléans, à la rencontre du roi de nos forêts

SORTIE NATURE A L’ÉCOUTE DU BRAME DU CERF

Vivez un moment unique au cœur de la forêt de d’Orléans, à la rencontre du roi de nos forêts

Nous vous emmenons pour une randonnée, guidée et commentée, en fin de journée, ponctuée d’une écoute du brame du cerf.

Ce cri impressionnant et majestueux des mâles en pleine saison de reproduction.

Une immersion inoubliable dans la nature sauvage.

Un moment rare à vivre en famille ou entre amis 30 .

Fay-aux-Loges 45450 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 40 88 48 41 outdoorbyfd@gmail.com

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English :

NATURE EXCURSION: LISTENING TO THE DEER’S BELLOW

Experience a unique moment in the heart of the Orléans Forest, where you’ll encounter the king of our forests

L’événement Sortie nature brame du cerf en forêt d’Orléans Fay-aux-Loges a été mis à jour le 2026-09-01 par ADRT45