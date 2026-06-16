Sortie nature | Ca bourdonne ou ça papillone à St Leu ! Saint-Leu-d’Esserent jeudi 20 août 2026.

Saint-Leu-d’Esserent

Sortie nature | Ca bourdonne ou ça papillone à St Leu !

9 Avenue de la Commune de Paris Saint-Leu-d’Esserent Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 15:00:00

fin : 2026-08-20 17:30:00

Date(s) :

2026-08-20

A vos chapeaux et filets pour une exploration du monde des pollinisateurs! Ces adorables créatures aussi colorées qu’indispensables sauront vous séduire par leurs acrobaties aériennes ! A vivre en famille !

Jeudi 20 août de 15h à 17h30.

Gratuit

Inscription auprès du conservatoire des espaces naturels

contact@cen-hautsdefrance.org 03 22 89 63 96

Prévoir des chaussures de marche et éventuellement un appareil photo

Chiens non autorisés.

Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, dans le cadre de du Plan d’actions Pollinisateurs.

A vos chapeaux et filets pour une exploration du monde des pollinisateurs! Ces adorables créatures aussi colorées qu’indispensables sauront vous séduire par leurs acrobaties aériennes ! A vivre en famille !

Jeudi 20 août de 15h à 17h30.

Gratuit

Inscription auprès du conservatoire des espaces naturels

contact@cen-hautsdefrance.org 03 22 89 63 96

Prévoir des chaussures de marche et éventuellement un appareil photo

Chiens non autorisés.

Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, dans le cadre de du Plan d’actions Pollinisateurs. .

9 Avenue de la Commune de Paris Saint-Leu-d’Esserent 60340 Oise Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 contact@cen-hautsdefrance.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Grab your hats and nets for an exploration of the world of pollinators! These adorable creatures—as colorful as they are essential—are sure to charm you with their aerial acrobatics! A great family experience!

Thursday, August 20, from 3:00 p.m. to 5:30 p.m.

Free

Register with the Conservatoire des Espaces Naturels

contact@cen-hautsdefrance.org 03 22 89 63 96

Be sure to wear walking shoes and bring a camera if you’d like

Dogs are not allowed.

This activity is brought to you by the Hauts-de-France Conservatory of Natural Areas, as part of the Pollinator Action Plan.

L’événement Sortie nature | Ca bourdonne ou ça papillone à St Leu ! Saint-Leu-d’Esserent a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Creil Sud Oise