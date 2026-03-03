Sortie nature CPIE Pays Basque La botanique à la loupe

Uhart-Mixe Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Organisé par le CPIE Pays Basque, avec Manon Marchand, animatrice nature au CPIE Pays Basque et Antonin Videau

du Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique. Partez à la découverte du monde fascinant des plantes lors d’une sortie botanique. Au fil de la promenade, vous apprendrez à observer, reconnaître et comprendre la diversité végétale qui nous entoure. Une invitation à éveiller sa curiosité, à affiner son regard et à renouer avec la nature, au rythme des saisons et des paysages. Prévoir casse-croûte, eau, chaussures de randonnée. A partir de 15 ans. .

Uhart-Mixe 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 20 cpie.pays.basque@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie nature CPIE Pays Basque La botanique à la loupe

L’événement Sortie nature CPIE Pays Basque La botanique à la loupe Uhart-Mixe a été mis à jour le 2026-03-01 par Office de Tourisme Pays Basque