Sortie nature – La botanique à la loupe (Uhart-mixe), Uhart-mixe, Uhart-Mixe

Sortie nature – La botanique à la loupe (Uhart-mixe) Vendredi 29 mai, 09h00 Uhart-mixe Pyrénées-Atlantiques

Organisé par le CPIE Pays Basque – Tarifs : non adhérent : 10 € / p ; adhérent : 5 € / p ; 5 € (pour les étudiants, demandeurs d’emploi, Volontaires en Service Civique et enfants jusqu’à 14 ans).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T09:00:00+02:00 – 2026-05-29T14:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T09:00:00+02:00 – 2026-05-29T14:00:00+02:00

Partez à la découverte du monde fascinant des plantes lors d’une sortie botanique. Au fil de la promenade, vous apprendrez à observer, reconnaître et comprendre la diversité végétale qui nous entoure. Une invitation à éveiller sa curiosité, à affiner son regard et à renouer avec la nature, au rythme des saisons et des paysages. Prévoir casse-croûte, eau, chaussures de randonnée.

Uhart-mixe Uhart-mixe Uhart-Mixe 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Organisé par le CPIE Pays Basque, avec Manon Marchand, animatrice nature au CPIE Pays Basque et Antonin Videau du Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées.