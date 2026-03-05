Sortie nature CPIE Pays Basque Un vin en terrasse

Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 5 EUR

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Organisée par le CPIE Pays Basque, avec Laurence Goyeneche, chargée de mission au CPIE Pays Basque, Jean-Claude Roux, géologue Les Pierres du Pays Basque, le Syndicat des vins d’Irouléguy et le Domaine Gutizia.

En balade dans le vignoble d’Irouléguy, vous découvrez différentes roches dans lesquelles se développe le raisin (ophite, grès rouge, calcaire .). La spécificité des sols vous est expliquée par un géologue. Au Domaine Gutizia à Baïgorry, les vignerons vous font visiter leurs vignes avant d’aller au chai déguster leur production.

Prévoir chaussures de randonnée, bâtons de marche, eau, casse-croûte.

A partir de 18 ans. .

Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 20 cpie.pays.basque@orange.fr

English : Sortie nature CPIE Pays Basque Un vin en terrasse

