Sortie nature crépusculaire Tavers

Sortie nature crépusculaire

Rue des Eaux Bleues Tavers Loiret

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20 22:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Venez vous immerger dans l’ambiance singulière des bords de la Loire au crépuscule. Rendez-vous samedi 20 juin de 20H30 à 22H30.

Venez vous immerger dans l’ambiance singulière des bords de la Loire au crépuscule. Alors que le soleil couchant enveloppe les paysages de teintes orangées, la nature s’anime sous le va-et-vient des nuées d’oiseaux, des vols d’insectes et des apparitions furtives de mammifères. Nous partirons sur les traces des renards, chevreuils, chauve-souris et castors. Voici une occasion propice à de sympathiques rencontres.

Animation entre les Bords de Loire et les Eaux bleues à Tavers.

Infos pratiques

Rendez-vous samedi 20 juin de 20h30 à 22h30

Chemin des eaux bleues, Tavers

Contact

06.86.28.72.37

angelique.pledran@gmail.com 20 .

Rue des Eaux Bleues Tavers 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 28 72 37 angelique.pledran@gmail.com

Come and immerse yourself in the unique atmosphere of the banks of the Loire at twilight.

