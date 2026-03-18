Sortie nature Découverte de la flore de l’étand des forges Saint-Marc-la-Lande
Sortie nature Découverte de la flore de l’étand des forges Saint-Marc-la-Lande samedi 26 septembre 2026.
Sortie nature Découverte de la flore de l’étand des forges
Bourg Saint-Marc-la-Lande Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Sortie nature organisée par Deux-Sèvres Nature Environnement
Venez découvrir et apprendre à reconnaître la flore et les végétations amphibies
de l’étang des Forges et de la réserve de l’étang de la RNR du Bocage des
Antonins. Sur inscription. .
Bourg Saint-Marc-la-Lande 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine paul.cousin@dsne.org
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English : Sortie nature Découverte de la flore de l’étand des forges
L’événement Sortie nature Découverte de la flore de l’étand des forges Saint-Marc-la-Lande a été mis à jour le 2026-03-13 par CC Val de Gâtine