Sortie nature Découverte de la flore de l’étand des forges

Bourg Saint-Marc-la-Lande Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Sortie nature organisée par Deux-Sèvres Nature Environnement

Venez découvrir et apprendre à reconnaître la flore et les végétations amphibies

de l’étang des Forges et de la réserve de l’étang de la RNR du Bocage des

Antonins. Sur inscription. .

Bourg Saint-Marc-la-Lande 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine paul.cousin@dsne.org

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English : Sortie nature Découverte de la flore de l’étand des forges

L’événement Sortie nature Découverte de la flore de l’étand des forges Saint-Marc-la-Lande a été mis à jour le 2026-03-13 par CC Val de Gâtine