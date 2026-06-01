Saint-Genest-sur-Roselle

Sortie nature, Découverte de la flore

50 Impasse de Fardissou Saint-Genest-sur-Roselle Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 09:30:00

fin : 2026-06-17 12:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Le CEN vous donne rendez-vous à La Ferme de Fardissou pour une sortie à la découverte de la flore sur les zones humides. Inscription obligatoire. Lieu de RDV donné à l’inscription

Prévoir chaussures de marches ou bottes, vêtements de pluie selon la météo. .

50 Impasse de Fardissou Saint-Genest-sur-Roselle 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 88 95 32 f.nauwynck@cen-na.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie nature, Découverte de la flore

L’événement Sortie nature, Découverte de la flore Saint-Genest-sur-Roselle a été mis à jour le 2026-06-04 par Terres de Limousin