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Sortie nature, Découverte de la flore Saint-Genest-sur-Roselle

Sortie nature, Découverte de la flore Saint-Genest-sur-Roselle

Sortie nature, Découverte de la flore Saint-Genest-sur-Roselle mercredi 17 juin 2026.

Adresse : 50 Impasse de Fardissou

Ville : 87260 Saint-Genest-sur-Roselle

Département : Haute-Vienne

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : Gratuit

Saint-Genest-sur-Roselle

Sortie nature, Découverte de la flore

50 Impasse de Fardissou Saint-Genest-sur-Roselle Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 09:30:00
fin : 2026-06-17 12:00:00

Date(s) :
2026-06-17

Le CEN vous donne rendez-vous à La Ferme de Fardissou pour une sortie à la découverte de la flore sur les zones humides. Inscription obligatoire. Lieu de RDV donné à l’inscription
Prévoir chaussures de marches ou bottes, vêtements de pluie selon la météo.   .

50 Impasse de Fardissou Saint-Genest-sur-Roselle 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 88 95 32  f.nauwynck@cen-na.org

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English : Sortie nature, Découverte de la flore

L’événement Sortie nature, Découverte de la flore Saint-Genest-sur-Roselle a été mis à jour le 2026-06-04 par Terres de Limousin

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