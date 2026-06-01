Sortie nature, Découverte de la flore Saint-Genest-sur-Roselle
Sortie nature, Découverte de la flore Saint-Genest-sur-Roselle mercredi 17 juin 2026.
Saint-Genest-sur-Roselle
Sortie nature, Découverte de la flore
50 Impasse de Fardissou Saint-Genest-sur-Roselle Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 09:30:00
fin : 2026-06-17 12:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Le CEN vous donne rendez-vous à La Ferme de Fardissou pour une sortie à la découverte de la flore sur les zones humides. Inscription obligatoire. Lieu de RDV donné à l’inscription
Prévoir chaussures de marches ou bottes, vêtements de pluie selon la météo. .
50 Impasse de Fardissou Saint-Genest-sur-Roselle 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 88 95 32 f.nauwynck@cen-na.org
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English : Sortie nature, Découverte de la flore
L’événement Sortie nature, Découverte de la flore Saint-Genest-sur-Roselle a été mis à jour le 2026-06-04 par Terres de Limousin
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