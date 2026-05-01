Sortie nature découverte des fleurs printanières et de l’histoire du fort Apremont-la-Forêt
Sortie nature découverte des fleurs printanières et de l’histoire du fort Apremont-la-Forêt samedi 23 mai 2026.
Apremont-la-Forêt
Sortie nature découverte des fleurs printanières et de l’histoire du fort
Apremont-la-Forêt Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Quand la nature reprend ses droits sur l’Histoire…
Remontez le temps et combinez nature et patrimoine en visitant le fort emblématique de Liouville !
Architecture d’ouvrages défensifs, Histoire et exploration botanique vous surprendront !
De 15h à 17h Fort de Liouville à APREMONT-LA-FORÊT (Meuse)
Gratuit sur réservation (Attention, places limitées)
Réservation laure.lebraud@pnr-lorraine.comTout public
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Apremont-la-Forêt 55300 Meuse Grand Est laure.lebraud@pnr-lorraine.com
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English :
When nature takes over from history?
Step back in time and combine nature and heritage with a visit to the emblematic Liouville fort!
The architecture of defensive works, history and botanical exploration will surprise you!
From 3pm to 5pm ? Fort de Liouville in APREMONT-LA-FORÊT (Meuse)
Free with reservation (Please note, places are limited)
Reservation: laure.lebraud@pnr-lorraine.com
L’événement Sortie nature découverte des fleurs printanières et de l’histoire du fort Apremont-la-Forêt a été mis à jour le 2026-05-05 par OT COEUR DE LORRAINE