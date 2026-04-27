Saint-Georges-sur-Moulon

Sortie nature Découverte des insectes

Saint-Georges-sur-Moulon Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Nature 18 propose une balade découverte sur la thématique des insectes.

Découvrez le monde fascinat des insectes, comme l’Argus bleu nacré! Aprenez à observer ces petites merveilles de la nature tout en comprenant leur rôle essentiel dans la biodiversité. .

Saint-Georges-sur-Moulon 18110 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 76 26

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English :

Nature 18 offers a discovery walk on the theme of insects.

L’événement Sortie nature Découverte des insectes Saint-Georges-sur-Moulon a été mis à jour le 2026-04-27 par BERRY