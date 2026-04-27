Sortie nature Découverte des insectes Saint-Georges-sur-Moulon
Sortie nature Découverte des insectes Saint-Georges-sur-Moulon vendredi 14 août 2026.
Saint-Georges-sur-Moulon
Sortie nature Découverte des insectes
Saint-Georges-sur-Moulon Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Nature 18 propose une balade découverte sur la thématique des insectes.
Découvrez le monde fascinat des insectes, comme l’Argus bleu nacré! Aprenez à observer ces petites merveilles de la nature tout en comprenant leur rôle essentiel dans la biodiversité. .
Saint-Georges-sur-Moulon 18110 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 76 26
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English :
Nature 18 offers a discovery walk on the theme of insects.
L’événement Sortie nature Découverte des insectes Saint-Georges-sur-Moulon a été mis à jour le 2026-04-27 par BERRY
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