Saint-Aubin-sur-Mer

Sortie nature découverte du littoral!

Aire de jeux, parking de la plage Saint-Aubin-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 15:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Découverte du bord de mer la géologie spécifique des falaises, la biodiversité de l’estran, les règles de la pêche à pied, les aménagements du littoral.

Prévoir des bottes.

RDV à 15h30 devant le parc de jeux pour enfants (parking plage) à St Aubin sur mer 76.

Animé par Estran, cité de la mer.

Gratuit. Réservation obligatoire www.seinemaritime.fr/ens .

Aire de jeux, parking de la plage Saint-Aubin-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 81 68 70 enslittoral@seinemaritime.fr

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English : Sortie nature découverte du littoral!

L’événement Sortie nature découverte du littoral! Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre