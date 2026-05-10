Sortie nature découverte du littoral! Saint-Aubin-sur-Mer
Sortie nature découverte du littoral! Saint-Aubin-sur-Mer dimanche 26 juillet 2026.
Saint-Aubin-sur-Mer
Sortie nature découverte du littoral!
Aire de jeux, parking de la plage Saint-Aubin-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 15:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Découverte du bord de mer la géologie spécifique des falaises, la biodiversité de l’estran, les règles de la pêche à pied, les aménagements du littoral.
Prévoir des bottes.
RDV à 15h30 devant le parc de jeux pour enfants (parking plage) à St Aubin sur mer 76.
Animé par Estran, cité de la mer.
Gratuit. Réservation obligatoire www.seinemaritime.fr/ens .
Aire de jeux, parking de la plage Saint-Aubin-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 81 68 70 enslittoral@seinemaritime.fr
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English : Sortie nature découverte du littoral!
L’événement Sortie nature découverte du littoral! Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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