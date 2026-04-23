Eygalières

Sortie nature Découverte d’une ruche

Samedi 16 mai 2026 de 9h à 11h30.

Annulé en cas de mauvais temps. Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:00:00

fin : 2026-05-16 11:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Sortie nature ❁ Gratuit

Découverte d’une ruche

Aurore nous ouvre ses ruches au cœur des Alpilles pour partager sa passion de la nature et ce monde un peu sacré des abeilles, reines et faux bourdons…

Aurore Dupont, apicultrice

Eygalières

Sortie nature ❁ Gratuit

Découverte d’une ruche

Aurore nous ouvre ses ruches au cœur des Alpilles pour partager sa passion de la nature et ce monde un peu sacré des abeilles, reines et faux bourdons…

Aurore Dupont, apicultrice

Eygalières .

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

Nature outing ? Free

Discovering a beehive

Aurore opens her hives in the heart of the Alpilles to share her passion for nature and the sacred world of bees, queens and drones?

Aurore Dupont, beekeeper

Eygalières

L’événement Sortie nature Découverte d’une ruche Eygalières a été mis à jour le 2026-04-23 par Parc Naturel Régional des Alpilles