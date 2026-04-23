Sortie nature Découverte d’une ruche Eygalières
Sortie nature Découverte d’une ruche Eygalières samedi 16 mai 2026.
Eygalières
Sortie nature Découverte d’une ruche
Samedi 16 mai 2026 de 9h à 11h30.
Annulé en cas de mauvais temps. Eygalières Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:00:00
fin : 2026-05-16 11:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Sortie nature ❁ Gratuit
Découverte d’une ruche
Aurore nous ouvre ses ruches au cœur des Alpilles pour partager sa passion de la nature et ce monde un peu sacré des abeilles, reines et faux bourdons…
Aurore Dupont, apicultrice
Eygalières
Sortie nature ❁ Gratuit
Découverte d’une ruche
Aurore nous ouvre ses ruches au cœur des Alpilles pour partager sa passion de la nature et ce monde un peu sacré des abeilles, reines et faux bourdons…
Aurore Dupont, apicultrice
Eygalières .
Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
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English :
Nature outing ? Free
Discovering a beehive
Aurore opens her hives in the heart of the Alpilles to share her passion for nature and the sacred world of bees, queens and drones?
Aurore Dupont, beekeeper
Eygalières
L’événement Sortie nature Découverte d’une ruche Eygalières a été mis à jour le 2026-04-23 par Parc Naturel Régional des Alpilles
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