SORTIE NATURE DÉCOUVREZ LES LAVOIRS ET LEURS SALAMANDRES Rue André Ganne Aubigny
SORTIE NATURE DÉCOUVREZ LES LAVOIRS ET LEURS SALAMANDRES Rue André Ganne Aubigny mercredi 28 octobre 2026.
Aubigny
SORTIE NATURE DÉCOUVREZ LES LAVOIRS ET LEURS SALAMANDRES
Rue André Ganne Place de l’église Aubigny Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 14:00:00
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-10-28
Participez à la recherche des salamandres au cours d’une balade sur le circuit des lavoirs d’Aubigny, afin de mieux comprendre ce curieux petit animal et vous impliquer dans son inventaire dans la vallée du Thouet.
Sur inscription. .
Rue André Ganne Place de l’église Aubigny 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 67 71 60 christophe.blouin@dsne.org
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English : SORTIE NATURE DÉCOUVREZ LES LAVOIRS ET LEURS SALAMANDRES
L’événement SORTIE NATURE DÉCOUVREZ LES LAVOIRS ET LEURS SALAMANDRES Aubigny a été mis à jour le 2026-04-10 par CC Parthenay Gâtine
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