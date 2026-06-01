Saint-Victor

Sortie Nature du Conservatoire des Espaces Naturels

Le Bourg Saint-Victor Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organise une sortie nature Papillons des coteaux, sous les projecteurs, ils dansent dans la lumière des coteaux avec leur ailes chatoyantes. Attrapez votre filet pour découvrir les papillons du coteau de Saint Victor, et en apprendre plus s

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organise une sortie nature Papillons des coteaux, sous les projecteurs, ils dansent dans la lumière des coteaux avec leur ailes chatoyantes. Attrapez votre filet pour découvrir les papillons du coteau de Saint Victor, et en apprendre plus sur leur mode de vie.

Prévoyez chaussures de marche et chapeau, crème solaire, eau Jumelles et appareil photo conseillés, voire filet à papillons

Inscription obligatoire 05 53 03 04 55 c.gouat@cen-na.org

Gratuit Lieu de RDV donné à l’inscription .

Le Bourg Saint-Victor 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 04 55 c.gouat@cen-na.org

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English : Sortie Nature du Conservatoire des Espaces Naturels

The Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine is organizing a nature outing: hillside butterflies, under the spotlight, dancing in the light of the hillsides with their shimmering wings. Grab your net to discover the butterflies of the Saint Victor hillside, and learn more about their habitat

L’événement Sortie Nature du Conservatoire des Espaces Naturels Saint-Victor a été mis à jour le 2026-06-03 par Val de Dronne