Sortie nature « Dune et étangs de Trévignon », Trevignon, Trégunc
Sortie nature « Dune et étangs de Trévignon », Trevignon, Trégunc mercredi 15 avril 2026.
Sortie nature « Dune et étangs de Trévignon » Mercredi 15 avril, 10h00 Trevignon Finistère
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T10:00:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T10:00:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00
Le site naturel protégé du Conservatoire du littoral
des dunes et étangs de Trévignon abrite de nombreuses
espèces remarquables. Quelles sont donc
ces fleurs qui poussent sur la dune ? Et ces oiseaux
posés sur l’étang ? Prêt de jumelles.
Trevignon maison du littoral tregunc Trégunc 29910 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 98 97 01 44 »}]
Sortie nature « Dune et étangs de Trévignon » CCA Bretagne Vivante
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