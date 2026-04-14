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Sortie nature « Dune et étangs de Trévignon », Trevignon, Trégunc

Sortie nature « Dune et étangs de Trévignon », Trevignon, Trégunc mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Trevignon

Adresse : maison du littoral tregunc

Ville : 29910 Trégunc

Département : Finistère

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Tarif : sur inscription

Sortie nature « Dune et étangs de Trévignon » Mercredi 15 avril, 10h00 Trevignon Finistère

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T10:00:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T10:00:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00

Le site naturel protégé du Conservatoire du littoral
des dunes et étangs de Trévignon abrite de nombreuses
espèces remarquables. Quelles sont donc
ces fleurs qui poussent sur la dune ? Et ces oiseaux
posés sur l’étang ? Prêt de jumelles.

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Sortie nature « Dune et étangs de Trévignon » CCA Bretagne Vivante

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