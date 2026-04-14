Sortie nature « Dune et étangs de Trévignon », Trevignon, Trégunc

Sortie nature « Dune et étangs de Trévignon » Mercredi 15 avril, 10h00 Trevignon Finistère

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T10:00:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T10:00:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00

Le site naturel protégé du Conservatoire du littoral

des dunes et étangs de Trévignon abrite de nombreuses

espèces remarquables. Quelles sont donc

ces fleurs qui poussent sur la dune ? Et ces oiseaux

posés sur l’étang ? Prêt de jumelles.

Trevignon maison du littoral tregunc Trégunc 29910 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 98 97 01 44 »}]

Sortie nature « Dune et étangs de Trévignon » CCA Bretagne Vivante