Sortie nature eau et forêt vivantes Grande Rue Rochesson
samedi 19 septembre 2026 · Grande Rue · Rochesson
Informations pratiques
Rochesson
Sortie nature eau et forêt vivantes
Grande Rue Devant la mairie Rochesson Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir une forêt d’exception où la vie abonde. Mousses, bois morts, cours d’eau ; ils n’auront plus de secrets pour vous ! Emma Heimburger, animatrice nature saura vous captiver !Tout public
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Grande Rue Devant la mairie Rochesson 88120 Vosges Grand Est +33 3 87 03 00 97 animation@cen-lorraine.fr
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English :
Come discover an exceptional forest teeming with life. Mosses, dead wood, streams—they’ll hold no secrets for you! Emma Heimburger, a nature guide, is sure to captivate you!
L’événement Sortie nature eau et forêt vivantes Rochesson a été mis à jour le 2026-08-08 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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