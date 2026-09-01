Sortie nature eau et forêt vivantes Grande Rue Rochesson

Informations pratiques

Rochesson

Sortie nature eau et forêt vivantes

Grande Rue Devant la mairie Rochesson Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir une forêt d’exception où la vie abonde. Mousses, bois morts, cours d’eau ; ils n’auront plus de secrets pour vous ! Emma Heimburger, animatrice nature saura vous captiver !Tout public

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Grande Rue Devant la mairie Rochesson 88120 Vosges Grand Est +33 3 87 03 00 97 animation@cen-lorraine.fr

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English :

Come discover an exceptional forest teeming with life. Mosses, dead wood, streams—they’ll hold no secrets for you! Emma Heimburger, a nature guide, is sure to captivate you!

L’événement Sortie nature eau et forêt vivantes Rochesson a été mis à jour le 2026-08-08 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES