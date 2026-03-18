Sortie nature En bateau à la rencontre des castors Route du Panorama Marzy

Sortie nature En bateau à la rencontre des castors

Route du Panorama Bec d’Allier Marzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 19:00:00

fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-02 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-13 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-29 2026-05-30 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-26 2026-06-27 2026-07-01

En bateau à la rencontre du castor descente de la Loire en bateau traditionnel au gré des courants.

Arrêt sur une île, afin de nous rapprocher des zones d’observation des castors à l’aide de nos lunettes d’observation, découverte de son chantier et commentaire sur la vie de l’animal.

Apporter son pique-nique. Apéritif à la lanterne au bord de l’eau.

Durée 3h de 19h à 22h.

Places limitées à 7 personnes par sortie.

Votre guide Christophe PAGE guide naturaliste professionnel.

Tenue prévoir une tenue pour aller dans l’eau

Les rendez vous 2026

Mai 1er, 2, 8, 9, 13, 15, 16, 22, 23, 29 et 30

Juin 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 et 27

Juillet 1er, 3, 4, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29 et 31

Août 5, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28 et 29

D’autres dates sur demande. .

Route du Panorama Bec d’Allier Marzy 58180 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 98 76 instant-nature-page@wanadoo.fr

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English : Sortie nature En bateau à la rencontre des castors

L’événement Sortie nature En bateau à la rencontre des castors Marzy a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Nevers