Sortie nature et terroir dégustation au cœur de la biodiversité Devant la mairie Bussières
Sortie nature et terroir dégustation au cœur de la biodiversité Devant la mairie Bussières dimanche 3 mai 2026.
Bussières
Sortie nature et terroir dégustation au cœur de la biodiversité
Devant la mairie 1004 Route Alphonse de Lamartine Bussières Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:30:00
fin : 2026-05-03 12:00:00
Date(s) :
2026-05-03 2026-05-24
Un bon compromis ! Au cours d’une balade sur le site de Montsard, découvrez des vignobles du Mâconnais ainsi que leurs productions (dégustation* de trois vins différents).
Initiez vous également à l’observation de la faune et à l’identification de la flore locale.
Animateur nature Pierrick Nivet
Prévoir des chaussures de randonnée, couvre-chef et bouteille d’eau.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .
Devant la mairie 1004 Route Alphonse de Lamartine Bussières 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr
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L’événement Sortie nature et terroir dégustation au cœur de la biodiversité Bussières a été mis à jour le 2026-04-22 par Maison du Grand Site