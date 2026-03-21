Sortie Nature Faire son pain et déguster les plantes sauvages Four banal de Blanhac Rosières

Sortie Nature Faire son pain et déguster les plantes sauvages

Four banal de Blanhac Blanhac Rosières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Cette journée sera consacrée à vivre toutes les étapes de la fabrication d’un pain au levain cuit au four banal.

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Four banal de Blanhac Blanhac Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 38 41 contact-tourisme@lepuyenvelay.fr

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English :

This day will be devoted to all the stages involved in making sourdough bread in a traditional oven.

L’événement Sortie Nature Faire son pain et déguster les plantes sauvages Rosières a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay