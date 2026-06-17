[Sortie Nature] Fleurs d’été sur le coteau Feigneux
[Sortie Nature] Fleurs d’été sur le coteau Feigneux samedi 11 juillet 2026.
Feigneux
[Sortie Nature] Fleurs d’été sur le coteau
Feigneux Oise
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:30:00
fin : 2026-07-11 11:30:00
Date(s) :
2026-07-11
En compagnie de Jean-Louis, Conservateur bénévole du site, venez découvrir l’extraordinaire diversité de la flore du Coteau du Châtel.
Explosions de couleurs et de senteurs garanties !
Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE DÉLÉGATION VALLEES D’OISE, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE VALOIS et COMMUNE DE FEIGNEUX.
️ Samedi 11 juillet
de 9h30 à 11h30
Feigneux
5€
Informations pratiques:
• Prévoir des chaussures de marche
• Prévoir un appareil photo
• Chiens non autorisés
En compagnie de Jean-Louis, Conservateur bénévole du site, venez découvrir l’extraordinaire diversité de la flore du Coteau du Châtel.
Explosions de couleurs et de senteurs garanties !
Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE DÉLÉGATION VALLEES D’OISE, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE VALOIS et COMMUNE DE FEIGNEUX.
️ Samedi 11 juillet
de 9h30 à 11h30
Feigneux
5€
Informations pratiques:
• Prévoir des chaussures de marche
• Prévoir un appareil photo
• Chiens non autorisés .
Feigneux 60800 Oise Hauts-de-France
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English :
Join Jean-Louis, the site’s volunteer curator, and discover the extraordinary diversity of the flora at the Coteau du Château.
? A burst of colors and scents guaranteed!
This activity is brought to you by the Hauts-de-France Natural Areas Conservatory, in partnership with the Seine-Normandie Water Agency DÉLÉGATION VALLEES D’OISE, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE VALOIS, and the COMMUNE OF FEIGNEUX.
?? Saturday, July 11
? 9:30 a.m. to 11:30 a.m.
? Feigneux
? 5?
? Practical information:
? Wear walking shoes
? Bring a camera
? Dogs are not allowed
L’événement [Sortie Nature] Fleurs d’été sur le coteau Feigneux a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays de Valois