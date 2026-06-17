Feigneux

[Sortie Nature] Fleurs d’été sur le coteau

Feigneux Oise

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:30:00

fin : 2026-07-11 11:30:00

Date(s) :

2026-07-11

En compagnie de Jean-Louis, Conservateur bénévole du site, venez découvrir l’extraordinaire diversité de la flore du Coteau du Châtel.

Explosions de couleurs et de senteurs garanties !

Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE DÉLÉGATION VALLEES D’OISE, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE VALOIS et COMMUNE DE FEIGNEUX.

️ Samedi 11 juillet

de 9h30 à 11h30

Feigneux

5€

Informations pratiques:

• Prévoir des chaussures de marche

• Prévoir un appareil photo

• Chiens non autorisés

En compagnie de Jean-Louis, Conservateur bénévole du site, venez découvrir l’extraordinaire diversité de la flore du Coteau du Châtel.

Explosions de couleurs et de senteurs garanties !

Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE DÉLÉGATION VALLEES D’OISE, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE VALOIS et COMMUNE DE FEIGNEUX.

️ Samedi 11 juillet

de 9h30 à 11h30

Feigneux

5€

Informations pratiques:

• Prévoir des chaussures de marche

• Prévoir un appareil photo

• Chiens non autorisés .

Feigneux 60800 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join Jean-Louis, the site’s volunteer curator, and discover the extraordinary diversity of the flora at the Coteau du Château.

? A burst of colors and scents guaranteed!

This activity is brought to you by the Hauts-de-France Natural Areas Conservatory, in partnership with the Seine-Normandie Water Agency DÉLÉGATION VALLEES D’OISE, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE VALOIS, and the COMMUNE OF FEIGNEUX.

?? Saturday, July 11

? 9:30 a.m. to 11:30 a.m.

? Feigneux

? 5?

? Practical information:

? Wear walking shoes

? Bring a camera

? Dogs are not allowed

L’événement [Sortie Nature] Fleurs d’été sur le coteau Feigneux a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays de Valois