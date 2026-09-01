Sortie nature Histoire des réserves naturelles des Aiguilles Rouges Col des Montets Vallorcine

Informations pratiques

Vallorcine

Sortie nature Histoire des réserves naturelles des Aiguilles Rouges

Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrons l’histoire de la réserve ainsi que les enjeux de la création d’un espace protégé en montagne lors d’une balade animée.

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Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 26 25 15 jolan.berard@ccvcmb.fr

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English : Nature Outing History of the Aiguilles Rouges Nature Reserves

Let’s explore the history of the reserve and the challenges of creating a protected area in the mountains during a guided hike.

L’événement Sortie nature Histoire des réserves naturelles des Aiguilles Rouges Vallorcine a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc