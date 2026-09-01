Sortie nature Histoire des réserves naturelles des Aiguilles Rouges Col des Montets Vallorcine
samedi 19 septembre 2026 · Col des Montets · Vallorcine
Informations pratiques
Vallorcine
Sortie nature Histoire des réserves naturelles des Aiguilles Rouges
Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 13:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrons l’histoire de la réserve ainsi que les enjeux de la création d’un espace protégé en montagne lors d’une balade animée.
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Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 26 25 15 jolan.berard@ccvcmb.fr
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English : Nature Outing History of the Aiguilles Rouges Nature Reserves
Let’s explore the history of the reserve and the challenges of creating a protected area in the mountains during a guided hike.
L’événement Sortie nature Histoire des réserves naturelles des Aiguilles Rouges Vallorcine a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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