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AGENDA · Vallorcine

Vallo’ciné septembre Pole Culturel de Vallorcine Vallorcine

mardi 22 septembre 2026 · Pole Culturel de Vallorcine · Vallorcine

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Lieu
Pole Culturel de Vallorcine
Adresse
Chef-Lieu
Ville
74660 Vallorcine
Département
Haute-Savoie
Tarif

Vallorcine

Vallo’ciné septembre

Pole Culturel de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22
fin : 2026-09-22

Date(s) :
2026-09-22

CINEBUS est un regroupement d’Associations de villages qui a pour objectif de dynamiser une politique culturelle dans les petites communes rurales, à partir d’une projection cinématographique mensuelle à Vallorcine.
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Pole Culturel de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 60 71 

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English :

CINEBUS is a group of village associations whose aim is to promote a cultural policy in small rural communities, based on a monthly cinema screening in Vallorcine.

L’événement Vallo’ciné septembre Vallorcine a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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