Vallo’ciné septembre Pole Culturel de Vallorcine Vallorcine
mardi 22 septembre 2026 · Pole Culturel de Vallorcine · Vallorcine
Informations pratiques
Vallorcine
Vallo’ciné septembre
Pole Culturel de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22
CINEBUS est un regroupement d’Associations de villages qui a pour objectif de dynamiser une politique culturelle dans les petites communes rurales, à partir d’une projection cinématographique mensuelle à Vallorcine.
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Pole Culturel de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 60 71
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English :
CINEBUS is a group of village associations whose aim is to promote a cultural policy in small rural communities, based on a monthly cinema screening in Vallorcine.
L’événement Vallo’ciné septembre Vallorcine a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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