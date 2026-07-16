Festival LA NUIT DES OURS 2026 Le plan d’Envers Vallorcine
lundi 3 août 2026 · Le plan d’Envers · Vallorcine
Informations pratiques
Vallorcine
Festival LA NUIT DES OURS 2026
Le plan d’Envers Chalet LES EDELWEISS Vallorcine Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-03
LA NUIT DES OURS est un évènement culturel & artistique en pleine nature à Vallorcine — vallée des ours. Spectacles vivants de nuit et de jour, parcours artistiques, arts du chemin, musique, théâtre, ateliers créatifs, concerts dans les bistrots…
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Le plan d’Envers Chalet LES EDELWEISS Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 60 71 lanuitdesours@gmail.com
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English : Festival LA NUIT DES OURS 2026
LA NUIT DES OURS is a cultural and artistic event set in the heart of nature in Vallorcine — the valley of bears. Live performances day and night, art trails, land art, music, theater, creative workshops, concerts in local bistros…
L’événement Festival LA NUIT DES OURS 2026 Vallorcine a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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