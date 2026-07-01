Festival Orgues Musiques et Cimes Récital Piano Stéphane Casar 74660 Vallorcine Vallorcine

Informations pratiques

Vallorcine

Festival Orgues Musiques et Cimes Récital Piano Stéphane Casar

74660 Vallorcine 2026 route du col Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Récital + diner (consommation en supplément)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 18:00:00

fin : 2026-07-20 22:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Stéphane Cassar revient pour un récital de Piano à l’hôtel du Buet de Vallorcine. Ce récital sera suivi d’un diner sur place en présence de l’artiste.

.

74660 Vallorcine 2026 route du col Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 80 04 19 info@orgues-musiques-cimes.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Stéphane Cassar returns for a piano recital at the Hôtel du Buet in Vallorcine. The recital will be followed by a dinner at the hotel, with the artist in attendance.

L’événement Festival Orgues Musiques et Cimes Récital Piano Stéphane Casar Vallorcine a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc