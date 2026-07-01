Festival Orgues Musiques et Cimes Récital Piano Stéphane Casar 74660 Vallorcine Vallorcine
lundi 20 juillet 2026 · 74660 Vallorcine · Vallorcine
Informations pratiques
Vallorcine
Festival Orgues Musiques et Cimes Récital Piano Stéphane Casar
74660 Vallorcine 2026 route du col Vallorcine Haute-Savoie
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Récital + diner (consommation en supplément)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 18:00:00
fin : 2026-07-20 22:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Stéphane Cassar revient pour un récital de Piano à l’hôtel du Buet de Vallorcine. Ce récital sera suivi d’un diner sur place en présence de l’artiste.
.
74660 Vallorcine 2026 route du col Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 80 04 19 info@orgues-musiques-cimes.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Stéphane Cassar returns for a piano recital at the Hôtel du Buet in Vallorcine. The recital will be followed by a dinner at the hotel, with the artist in attendance.
L’événement Festival Orgues Musiques et Cimes Récital Piano Stéphane Casar Vallorcine a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
À voir aussi à Vallorcine (Haute-Savoie)
- Sortie nature Les grands prédateurs des Aiguilles Rouges Aigle, Loup et Lynx Col des Montets Vallorcine 21 juillet 2026
- Ciné plein air Bergers Vallorcine 21 juillet 2026
- Concert Cosmojazz Festival AWA LY Départ hameau du Couteray Vallorcine 23 juillet 2026
- Sortie nature Zones humides Quand les randonneurs deviennent scientifiques Col des Montets Vallorcine 28 juillet 2026
- Ciné plein air En fanfare Vallorcine 11 août 2026