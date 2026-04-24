Ciné plein air Bergers Vallorcine
Ciné plein air Bergers Vallorcine mardi 21 juillet 2026.
Vallorcine
Ciné plein air Bergers
Place de la Gare Vallorcine Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:45:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Bergers de Sophie Deraspe avec Félix-Antoine Duval, Solène Rigot, Guilaine Londez 1h 53min | Comédie dramatique
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Place de la Gare Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 60 71
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English :
Shepherds by Sophie Deraspe with Félix-Antoine Duval, Solène Rigot, Guilaine Londez 1h 53min | Comédie dramatique
L’événement Ciné plein air Bergers Vallorcine a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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